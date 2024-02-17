Глава Еврокомиссии: Оружие для Украины будут производить на российские деньги
Доходы от замороженных активов РФ будут использованы для производства оружия для Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее на этой неделе Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины.
Согласно постановлению, прибыль от блокированных российских активов в депозитариях должна фиксироваться и храниться отдельно, депозитариям запрещается распоряжаться ею. В дальнейшем эти средства могут быть использованы «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».
Ранее глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу 2024 года Украине получит новые танки, вертолеты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru