Глава Еврокомиссии: Оружие для Украины будут производить на российские деньги

Доходы от замороженных активов РФ будут использованы для производства оружия для Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Ранее на этой неделе Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных активов РФ для Украины.

Согласно постановлению, прибыль от блокированных российских активов в депозитариях должна фиксироваться и храниться отдельно, депозитариям запрещается распоряжаться ею. В дальнейшем эти средства могут быть использованы «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».

Ранее глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу 2024 года Украине получит новые танки, вертолеты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
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