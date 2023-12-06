Forbes назвал Урсулу фон дер Ляйен самой влиятельной женщиной года

Авторы рейтинга уточнили, что при его составлении учитывались богатство и медийность персоны, а также её воздействие на общественное мнение и сферы влияния.

Второе место в списке заняла глава Европерйского Центробанка Кристин Лагард. В ТОП-5 также попали вице-президент США Камала Харрис, итальянский премьер- Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт.

Отметим, что 46 позиций из 100 заняли представительницы США. Это, в том числе, глава американского минфина Джанет Йеллен (27 место), телеведущая Опра Уинфри (31), певица Бейонсе (36). Замкнула список самых влиятельных женщин года кукла Барби.

Ранее американский еженедельный журнал Time включил президента РФ Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание «Человек года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

