СМИ: Беспилотники ВСУ вновь пытаются атаковать город Шуя
25 апреля 202506:01
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины вновь пытаются атаковать город Шуя в Ивановской области, сообщает Telegram-канал Shot.
Очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах над городом и работе сирены. Власти призвали горожан укрыться в безопасных местах.
Ранее ВСУ атаковали город Шуя в середине апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru