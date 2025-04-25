СМИ: Беспилотники ВСУ вновь пытаются атаковать город Шуя

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины вновь пытаются атаковать город Шуя в Ивановской области, сообщает Telegram-канал Shot.

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Очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах над городом и работе сирены. Власти призвали горожан укрыться в безопасных местах.

Ранее ВСУ атаковали город Шуя в середине апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиВСУ

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