Назван способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Для этого необходимо оформить льготу или субсидию, установить счетчики, либо сделать перерасчет. Субсидия полагается в том случае, если на оплату ЖКУ уходит более 22% дохода семьи. При этом в некоторых регионах порог ниже. Например, в Москве это более 10%.

Для оформления нужно обратиться в соцзащиту или в МФЦ с документами о доходах. Ветераны, инвалиды, многодетные семьи имеют право на льготы по оплате.

Кроме того, управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Для этого необходимо фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы.

Напомним, тарифы ЖКХ в июле увеличатся до 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

