Назван способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Россияне могут меньше платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщает «Прайм».
Для этого необходимо оформить льготу или субсидию, установить счетчики, либо сделать перерасчет. Субсидия полагается в том случае, если на оплату ЖКУ уходит более 22% дохода семьи. При этом в некоторых регионах порог ниже. Например, в Москве это более 10%.
Для оформления нужно обратиться в соцзащиту или в МФЦ с документами о доходах. Ветераны, инвалиды, многодетные семьи имеют право на льготы по оплате.
Кроме того, управляющая компания обязана компенсировать некачественные услуги. Для этого необходимо фиксировать нарушения: составлять акты о некачественной услуге и писать жалобы.
Напомним, тарифы ЖКХ в июле увеличатся до 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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