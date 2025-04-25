ПВО уничтожила над Россией 79 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали почти 80 украинских беспилотников над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«За период с 20.10 мск 24 апреля по 06.00 мск 25 апреля... перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указывает ведомство.

Так, 59 дронов сбили в Крыму, четыре - в Белгородской области, по два - в Курской и Нижегородской областях, еще один - в Ивановской. Кроме того, 11 БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ атаковали Елабугу, впервые применив новый беспилотник А-22 «Лисица», переделанный из самолета, пишет Ura.ru.

