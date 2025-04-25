В Таиланде пять человек погибли при крушении самолета
Небольшой самолет разбился близ одного из пляжей в Таиланде, есть жертвы. Об этом сообщила газета Khaosod.
Инцидент произошел неподалеку от пляжа Ча-Ам. Самолет упал в воду примерно в 100 метрах от берега.
«Погибли пять человек и один человек получил серьезные ранения», — пишет издание.
На месте ЧП работают спасательные службы. Поисково-спасательные мероприятия затруднены, поскольку место крушения находится в акватории.
Ранее в США потерпел крушение легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B, на борту находились шесть человек, как минимум один погиб, пишет Ura.ru.
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