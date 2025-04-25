В Таиланде пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой самолет разбился близ одного из пляжей в Таиланде, есть жертвы. Об этом сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел неподалеку от пляжа Ча-Ам. Самолет упал в воду примерно в 100 метрах от берега.

«Погибли пять человек и один человек получил серьезные ранения», — пишет издание.

На месте ЧП работают спасательные службы. Поисково-спасательные мероприятия затруднены, поскольку место крушения находится в акватории.

Ранее в США потерпел крушение легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B, на борту находились шесть человек, как минимум один погиб, пишет Ura.ru.

