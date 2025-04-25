Силуанов заявил о падении безработицы в РФ до исторического минимума
Уровень безработицы в России в январе-феврале текущего года снизился до минимальных 2,4%. Об этом говорится в заявлении министра финансов страны Антона Силуанова к заседанию в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По словам главы Минфина, развитие экономической активности в России сопровождают создание рабочих мест и рост доходов.
«За последние два года доля занятого населения выросла более чем на 2 млн человек, в то время как безработица снизилась до исторического минимума в 2,4%», - указал Силуанов.
Ранее министр заявил, что макроэкономическая политика РФ сосредоточится на укреплении устойчивости, в том числе за счет надежных государственных финансов, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru