Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики
Экономика в мире находится на критическом этапе. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов в заявлении к весенним встречам руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
«Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины», - указал глава Минфина.
По словам Силуанова, экономика России на фоне сложных внешних условий демонстрирует устойчивость. В 2023 и 2024 годах ВВП страны показывал рост в 4,1% и 4,3%. На текущий год прогнозируется умеренное замедление роста.
Ранее Антон Силуанов призвал бизнес в РФ активнее включать сотрудников в программу долгосрочных сбережений, это предпочтительнее, чем повышение зарплат, пишет Ura.ru.
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