Французская 18-летняя горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке
Горнолыжница из Франции Марго Симон погибла на тренировке, спортсменке было 18 лет. Об этом сообщает RMC Sport.
Трагедия произошла на курорте Валь-д'Изер в четверг. Симон скончалась в результате несчастного случая перед соревнованиями Red Bull Alpine Park. Обстоятельства ЧП неизвестны.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая», - отмечается в сообщении.
После инцидента турнир отменили.
Симон была чемпионкой Франции в слаломе среди девушек до 18 лет.
Ранее стало известно, что футболист, бывший игрок сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне специальной военной операции, пишет 360.ru.
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