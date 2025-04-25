Французская 18-летняя горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке

Горнолыжница из Франции Марго Симон погибла на тренировке, спортсменке было 18 лет. Об этом сообщает RMC Sport.

Трагедия произошла на курорте Валь-д'Изер в четверг. Симон скончалась в результате несчастного случая перед соревнованиями Red Bull Alpine Park. Обстоятельства ЧП неизвестны.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая», - отмечается в сообщении.

После инцидента турнир отменили.

Симон была чемпионкой Франции в слаломе среди девушек до 18 лет.

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