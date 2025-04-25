Погибнут 200 млн человек: Стало известно об очередном пророчестве Жириновского
Индия и Пакистан сойдутся в ядерном противостоянии, об этом 21 год назад заявил сооснователь партии ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает издание «Военное дело».
Согласно его пророчеству от 2004 года, погибнут как минимум 200 миллионов человек. Политик считал, что конфликт между двумя странами будет иметь мировое значение. Эта война станет частью глобальной спецоперации против КНР и России.
Ядерный конфликт между Индией и Пакистаном после убийства 25 туристов вряд ли возможен, однако народ Индии кипит от гнева, что может привести к плачевным последствиям, сказала в эфире НСН главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.
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