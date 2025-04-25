СМИ: США могут предоставить ВМС Тайваня беспилотники
США могут предоставить военно-морским силам Тайваня беспилотные летательные аппараты JUMP 20 для укрепления возможностей разведки на средней и дальней дистанции, а также поддержки разработки разведывательного БПЛА нового поколения. Об этом сообщила газета Taipei Times.
По данным источника издания, в 2022 году Вашингтон предоставил подобные аппараты береговой охране острова. Предлагаемые ВМС дроны будут более продвинутыми.
«JUMP 20 входит в первую волну беспилотников, разработанных в рамках программы... Future Tactical Uncrewed Aircraft System Program, и помимо вооруженных сил США поставлялся только Украине и Тайваню», - отметил собеседник газеты.
Источник также отметил, что Штаты предоставили острову бесплатную военную помощь, в том числе 80 тысяч комплектов личного снаряжения и тысячу пулеметов M240B.
Ранее США поставили на Тайвань танки M1A2T Abrams, которые должны были прибыть на остров еще в 2022 году, пишет 360.ru.
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