СМИ: США могут предоставить ВМС Тайваня беспилотники

США могут предоставить военно-морским силам Тайваня беспилотные летательные аппараты JUMP 20 для укрепления возможностей разведки на средней и дальней дистанции, а также поддержки разработки разведывательного БПЛА нового поколения. Об этом сообщила газета Taipei Times.

По данным источника издания, в 2022 году Вашингтон предоставил подобные аппараты береговой охране острова. Предлагаемые ВМС дроны будут более продвинутыми.

«JUMP 20 входит в первую волну беспилотников, разработанных в рамках программы... Future Tactical Uncrewed Aircraft System Program, и помимо вооруженных сил США поставлялся только Украине и Тайваню», - отметил собеседник газеты.

Источник также отметил, что Штаты предоставили острову бесплатную военную помощь, в том числе 80 тысяч комплектов личного снаряжения и тысячу пулеметов M240B.

Ранее США поставили на Тайвань танки M1A2T Abrams, которые должны были прибыть на остров еще в 2022 году, пишет 360.ru.

