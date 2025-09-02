Фицо расскажет Зеленскому о выводах, сделанных им после встречи с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих соцсетях заявил, что после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае «сделал несколько выводов».

Путин на встрече с Фицо посоветовал закрыть реверс газа на Украину

По его словам, российский лидер рассказал ему о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Также обсуждался конфликт на Украине.

«Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому», - написал Фицо.

Ранее Путин на встрече со словацким премьером заявил, что Россия не считает угрозой возможное членство Украины в Евросоюзе, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийУкраинаВладимир ПутинСловакия

