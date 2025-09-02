Фицо расскажет Зеленскому о выводах, сделанных им после встречи с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих соцсетях заявил, что после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае «сделал несколько выводов».
По его словам, российский лидер рассказал ему о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Также обсуждался конфликт на Украине.
«Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому», - написал Фицо.
Ранее Путин на встрече со словацким премьером заявил, что Россия не считает угрозой возможное членство Украины в Евросоюзе, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Связь 6G появится в России только после 2030 года
- Кинокомпания Paramount снимет фильм по игре Call of Duty
- Ученые назвали крахом рекордное обмеление Каспийского моря
- Останутся без самолетов: Что будет с авиацией в Сибири после проверки «Ангары»
- Духовный советник Трампа внезапно выступил с тревожным обращением
- Вассерман допустил обязательные уроки китайского языка в российских школах
- Депутат Лисовский обвинил Минсельхоз в банкротстве фермеров
- Врач назвал алкогольное опьянение самым распространенным психическим заболеванием
- Фицо расскажет Зеленскому о выводах, сделанных им после встречи с Путиным
- Почему Европа не сможет разоблачить импортеров российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru