Финляндия с 2025 года перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство
Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство с 2 января 2025 года, срок его действия уменьшится с четырех до трех лет, что составляет минимум, допустимый законами Евросоюза. Об этом сообщается на сайте МВД страны.
Согласно данным, срок продления вида на жительство также будет сокращен с четырех до трех лет. Отмечается, что с 2025 года в получении вида на жительство также откажут лицам, которые подозреваются в совершении особо тяжких преступлений, а также тем, кто, предположительно, создает угрозу нацбезопасности Финляндии.
Ранее сообщалось, что власти Ирландии выселяют украинских беженцев, которые не проживают в предоставляемом государством жилье. Согласно данным, теперь люди могут уехать на одну ночь или больше только в «исключительных обстоятельствах», которые должны быть одобрены группой по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru