Минобороны Польши: Варшава недовольна роскошным уровнем жизни беженцев из Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью интернет-изданию Interia, что поляки крайне недовольны роскошной жизнью украинских беженцев.

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Он отметил, что молодые украинцы отдыхают в пятизвездочных отелях и передвигаются на элитных автомобилях, что возмущает польское общество.

Глава Минобороны страны отметил, что это несправедливо по отношению к гражданам Польши, «которые вносят вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь».

Ранее сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность отправки домой украинских мужчин призывного возраста.

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ФОТО: РИА Новости
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