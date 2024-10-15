Минобороны Польши: Варшава недовольна роскошным уровнем жизни беженцев из Украины
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью интернет-изданию Interia, что поляки крайне недовольны роскошной жизнью украинских беженцев.
Он отметил, что молодые украинцы отдыхают в пятизвездочных отелях и передвигаются на элитных автомобилях, что возмущает польское общество.
Глава Минобороны страны отметил, что это несправедливо по отношению к гражданам Польши, «которые вносят вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь».
Ранее сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность отправки домой украинских мужчин призывного возраста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru