СМИ: Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном им жилье

Власти Ирландии выселяют украинских беженцев, которые не проживают в предоставляемом государством жилье, сообщил телеканал RTE со ссылкой на источник в департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи.

Согласно данным, теперь люди могут уехать на одну ночь или больше только в «исключительных обстоятельствах», которые должны быть одобрены группой по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции. По словам представителя департамента, несанкционированное отсутствие рассматривается как отказ в срочном размещении.

Украина одобрила призыв Польши не платить пособия беженцам для их мобилизации

Указывается, что такая политика гарантирует, что государство «не платит за пустые койки».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью интернет-изданию Interia, что поляки крайне недовольны роскошной жизнью украинских беженцев. Он отметил, что молодые украинцы отдыхают в пятизвездочных отелях и передвигаются на элитных автомобилях, что возмущает польское общество, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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