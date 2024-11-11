СМИ: Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном им жилье
Власти Ирландии выселяют украинских беженцев, которые не проживают в предоставляемом государством жилье, сообщил телеканал RTE со ссылкой на источник в департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи.
Согласно данным, теперь люди могут уехать на одну ночь или больше только в «исключительных обстоятельствах», которые должны быть одобрены группой по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции. По словам представителя департамента, несанкционированное отсутствие рассматривается как отказ в срочном размещении.
Указывается, что такая политика гарантирует, что государство «не платит за пустые койки».
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью интернет-изданию Interia, что поляки крайне недовольны роскошной жизнью украинских беженцев. Он отметил, что молодые украинцы отдыхают в пятизвездочных отелях и передвигаются на элитных автомобилях, что возмущает польское общество, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru