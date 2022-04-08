Финляндия объявила о высылке двоих сотрудников российского посольства
8 апреля 202216:46
Финляндия высылает двух сотрудников посольства России, сообщает пресс-служба финского президента.
В сообщении говорится, что ещё одному сотруднику российского посольства отказано в продлении визы.
«Решения о высылке являются вопросом принятия решений на национальном уровне, и каждое государство действует в соответствии со своей собственной оценкой ситуации», - добавили в пресс-службе.
Ранее МИД Японии признал персонами нон грата восемь сотрудников посольства России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru