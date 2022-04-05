Португалия высылает 10 сотрудников посольства РФ

Власти Португалии приняли решение о высылке из страны десятерых сотрудников российского посольства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД республики.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на меры, принятые Португалией.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДипломатыПортугалия
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