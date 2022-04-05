Португалия высылает 10 сотрудников посольства РФ

Власти Португалии приняли решение о высылке из страны десятерых сотрудников российского посольства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД республики.



Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на меры, принятые Португалией.

