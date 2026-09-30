Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим другом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так вышло, что он мой друг — Ким Чен Ын... Ему нравится Трамп. Многие другие люди ему не нравятся», — заявил глава Белого дома.

Трамп допустил, что он «единственный человек во всем мире», который симпатичен главе Северной Кореи, пишет RT. По словам американского президента, ему тоже нравится Ким Чен Ын.

Ранее Дональд Трамп назвал своими любимыми мировыми лидерами председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

