Восемь российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Японии

МИД Японии признал персонами нон грата восемь сотрудников посольства России. Об этом сообщили в российском МИД.

Формулировка, по которой дипломаты будут вынуждены покинуть страну, не сообщается. При этом в российском ведомстве уже прокомментировали ситуацию, заверив, что ответят зеркальными мерами.

Ранее власти страны уже объявляли о том, что высылка российских дипломатов станет одной из мер против России на фоне военной спецоперации на Украине.

Кроме того, Япония вернула в «Синюю книгу по дипломатии» формулировку о том, что Южные Курилы «незаконно оккупированы Россией». Об этом сообщило агентство Kyodo.

