Восемь российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Японии
МИД Японии признал персонами нон грата восемь сотрудников посольства России. Об этом сообщили в российском МИД.
Формулировка, по которой дипломаты будут вынуждены покинуть страну, не сообщается. При этом в российском ведомстве уже прокомментировали ситуацию, заверив, что ответят зеркальными мерами.
Ранее власти страны уже объявляли о том, что высылка российских дипломатов станет одной из мер против России на фоне военной спецоперации на Украине.
Кроме того, Япония вернула в «Синюю книгу по дипломатии» формулировку о том, что Южные Курилы «незаконно оккупированы Россией». Об этом сообщило агентство Kyodo.
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