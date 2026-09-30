В Болгарии убит президент футбольного клуба «Ботев»
Президент футбольного клуба «Ботев» бизнесмен Илиян Филипов был убит в болгарском Пловдиве. Об этом сообщило издание Nova со ссылкой на министерство внутренних дел республики.
По предварительным данным, преступление было совершено прошедшей ночью, когда 53-летний предприниматель возвращался домой после матча.
Полиция и прокуратура подтвердили факт происшествия, но не стали приводить деталей ЧП. Проводится расследование, рассматриваются все возможные версии преступления.
«Ботев» - один из старейших футбольных клубов Болгарии, он выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Илиян Филипов стал владельцем ФК в 2025 году.
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