В Болгарии убит президент футбольного клуба «Ботев»

Президент футбольного клуба «Ботев» бизнесмен Илиян Филипов был убит в болгарском Пловдиве. Об этом сообщило издание Nova со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

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По предварительным данным, преступление было совершено прошедшей ночью, когда 53-летний предприниматель возвращался домой после матча.

Полиция и прокуратура подтвердили факт происшествия, но не стали приводить деталей ЧП. Проводится расследование, рассматриваются все возможные версии преступления.

«Ботев» - один из старейших футбольных клубов Болгарии, он выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. Илиян Филипов стал владельцем ФК в 2025 году.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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