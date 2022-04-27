Финляндия не будет платить за российский газ в рублях
В Хельсинки приняли решение не платить за российский газ в рублях. Об этом в среду сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в интервью газете «Хельсингин cаномат», передаёт ТАСС.
«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», - рассказала министр.
По её словам, договорённость об этом была достигнута еще в начале апреля.
Ранее цены на газ в Европе пробили $1300 на новостях о приостановке Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.
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