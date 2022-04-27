Финляндия не будет платить за российский газ в рублях

В Хельсинки приняли решение не платить за российский газ в рублях. Об этом в среду сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в интервью газете «Хельсингин cаномат», передаёт ТАСС.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», - рассказала министр.