Немецкий регулятор проверит заявку экологов по «Северному потоку-2»

Как отметили в ведомстве, заявка от DUH поступила сегодня и пройдет «тщательную проверку».

Ранее стало известно, что экологи потребовали от BSH отозвать разрешение на строительство «Северного потока-2». Организация считает, что в процессе утверждения проекта не проверялось влияние газопровода на окружающую среду, и его укладку необходимо как минимум приостановить.

Экологи из DUH не в первый раз выступают за остановку строительства «Северного потока-2». Ранее в мае организация направила в BSH соответствующий запрос, однако он был отклонен регулятором. В ведомстве посчитали, что работы не окажут «значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц и цели охраны птичьего заповедника в Померании», пишет «Свободная пресса». Экологи заявили о намерении опротестовать решение регулятора в суде.

