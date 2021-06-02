Немецкий регулятор проверит заявку экологов по «Северному потоку-2»
Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии Германии (BSH) проверит заявку экологов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) о приостановке работ по строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регулятора.
Как отметили в ведомстве, заявка от DUH поступила сегодня и пройдет «тщательную проверку».
Ранее стало известно, что экологи потребовали от BSH отозвать разрешение на строительство «Северного потока-2». Организация считает, что в процессе утверждения проекта не проверялось влияние газопровода на окружающую среду, и его укладку необходимо как минимум приостановить.
Экологи из DUH не в первый раз выступают за остановку строительства «Северного потока-2». Ранее в мае организация направила в BSH соответствующий запрос, однако он был отклонен регулятором. В ведомстве посчитали, что работы не окажут «значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц и цели охраны птичьего заповедника в Померании», пишет «Свободная пресса». Экологи заявили о намерении опротестовать решение регулятора в суде.
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