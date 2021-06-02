В Конгрессе США предложили восстановить санкции против «Северного потока — 2»

Американский конгрессмен Фред Келлер внес на рассмотрение проект закона, призванный немедленно восстановить санкции против российского трубопровода «Северный поток - 2», говорится в сообщении офиса парламентария.

Bloomberg: делегация ФРГ обсудит «Северный поток — 2» в США

По его словам, президент США Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки». Отмечается, что из-за этого растут цены на энергию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток - 2» будет очень трудно. Президент США Джо Байден, в свою очередь, отметил, что введение рестрикций в отношении проекта было бы контрпродуктивным для связей Вашингтона с Европой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2СанкцииКонгресс США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры