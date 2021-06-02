В Конгрессе США предложили восстановить санкции против «Северного потока — 2»

По его словам, президент США Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки». Отмечается, что из-за этого растут цены на энергию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток - 2» будет очень трудно. Президент США Джо Байден, в свою очередь, отметил, что введение рестрикций в отношении проекта было бы контрпродуктивным для связей Вашингтона с Европой.

