В Конгрессе США предложили восстановить санкции против «Северного потока — 2»
Американский конгрессмен Фред Келлер внес на рассмотрение проект закона, призванный немедленно восстановить санкции против российского трубопровода «Северный поток - 2», говорится в сообщении офиса парламентария.
По его словам, президент США Джо Байден «на каждом шагу стремится уничтожить энергетическую независимость Америки». Отмечается, что из-за этого растут цены на энергию.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остановить достройку готового примерно на 95% газопровода «Северный поток - 2» будет очень трудно. Президент США Джо Байден, в свою очередь, отметил, что введение рестрикций в отношении проекта было бы контрпродуктивным для связей Вашингтона с Европой.
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