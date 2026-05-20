Фейк, раскол и хаотичный мир: Путин и Си встречаются на фоне вбросов об Украине
Путин начал встречу с китайским лидером с поговорки и назвал его дорогим другом, а Трампу пришлось опровергать фейк об СВО по итогам своего визита в Поднебесную.
В эти минуты в Пекине проходит встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В первом зарубежном визите в 2026 году российского лидера сопровождает внушительная делегация. Незадолго до Путина в Поднебесную заглянул президент США Дональд Трамп.
ДОРОГОЙ ДРУГ И ХАОТИЧНЫЙ МИР
Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина, его визит продлится два дня и будет включать множество встреч. По итогам переговоров Россия и Китай подпишут около 40 документов, а также примут декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
В российскую делегацию вошли 39 человек, в числе которых пять вице-премьеров, восемь министров, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представители администрации президента, а также главы «Роснефти», «Газпрома», «Росатома», «Роскосмоса» и многие другие. Соответствующим будет и масштаб переговоров и соглашений.
Переговоры Путина с Си Цзиньпином начались в среду около 6:30 утра по Москве. Перед этим президента РФ встретили на пекинской площади Тяньаньмэнь залпами из пушек и приветственными криками детей с флагами двух стран.
Председатель КНР заявил, что «горячо приветствует» Путина, указав на многовековую дружбу и мировой раскол.
«В условиях хаотичной международной ситуации наблюдается раскол, односторонность и гегемония, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени», - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что отношения России и Китая «вносит ценную стабильность и предсказуемость в хаотичный мир».
Со своей стороны, Путин несколько раз назвал китайского коллегу «дорогим другом» и в своем стиле приветствовал его поговоркой.
«Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени», - начал Путин.
По его словам, Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству, а их сотрудничество – «один из главных стабилизирующих факторов на международной арене»
После этого лидеры двух стран сделали ряд ожидаемых заявлений о многочисленных успехах и продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, к 25-летию которого и была приурочена встреча.
Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев накануне объяснил НСН, что означает внушительный состав российской делегации.
«Мы еще сильнее связываем наши узы сотрудничества и стратегического партнерства, которому в этом году исполняется 30 лет, подводим итоги и намечаем планы на следующие десятилетия. Конечно же, от торговли мы переходим к более тесным технологическим альянсам, более сложной кооперации. Фактически мы готовим очередные прорывы на многие десятилетия вперед», — подчеркнул Санакоев.
ФЕЙК И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СДЕЛКА
За несколько дней до визита Путина в Китай прилетал президент США Дональд Трамп, который не был в этой стране с осени 2017 года. По итогам переговоров 13-15 мая он, конечно же, заявил о «фантастических сделках».
«Это был невероятный визит. Я думаю, он принес много хорошего. Мы заключили несколько фантастических торговых сделок, выгодных обеим странам», - подчеркнул глава Белого дома.
Он также сообщил, что обсуждал с председателем КНР конфликт на Украине.
«Да, мы это обсудили... Это тот (конфликт – прим. НСН), урегулирование которого мы хотим увидеть», - сказал Трамп журналистам.
На этом фоне издание Financial Times (FT) сообщило 19 мая со ссылкой на источники, что Си якобы сказал Трампу, что Путин «может в итоге пожалеть» о решении начать спецоперацию на Украине. Однако президент США опроверг эту информацию.
«Нет, он ничего подобного не говорил», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.
Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге во вторник назвал информацию FT полностью сфабрикованной. По его словам, эта информация «противоречит фактам и является чистой выдумкой».
После утренних переговоров Путина и Си в узком составе 20 мая пройдут переговоры в расширенном составе. Лидеры России и Китая также сделают сегодня совместное заявление для СМИ, а завершится день их неформальным чаепитием.
