ДОРОГОЙ ДРУГ И ХАОТИЧНЫЙ МИР

Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина, его визит продлится два дня и будет включать множество встреч. По итогам переговоров Россия и Китай подпишут около 40 документов, а также примут декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

В российскую делегацию вошли 39 человек, в числе которых пять вице-премьеров, восемь министров, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представители администрации президента, а также главы «Роснефти», «Газпрома», «Росатома», «Роскосмоса» и многие другие. Соответствующим будет и масштаб переговоров и соглашений.

Переговоры Путина с Си Цзиньпином начались в среду около 6:30 утра по Москве. Перед этим президента РФ встретили на пекинской площади Тяньаньмэнь залпами из пушек и приветственными криками детей с флагами двух стран.

Председатель КНР заявил, что «горячо приветствует» Путина, указав на многовековую дружбу и мировой раскол.

«В условиях хаотичной международной ситуации наблюдается раскол, односторонность и гегемония, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени», - сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что отношения России и Китая «вносит ценную стабильность и предсказуемость в хаотичный мир».

Со своей стороны, Путин несколько раз назвал китайского коллегу «дорогим другом» и в своем стиле приветствовал его поговоркой.

«Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени», - начал Путин.

По его словам, Россия и Китай стремятся к более справедливому мироустройству, а их сотрудничество – «один из главных стабилизирующих факторов на международной арене»

После этого лидеры двух стран сделали ряд ожидаемых заявлений о многочисленных успехах и продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, к 25-летию которого и была приурочена встреча.

Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев накануне объяснил НСН, что означает внушительный состав российской делегации.

«Мы еще сильнее связываем наши узы сотрудничества и стратегического партнерства, которому в этом году исполняется 30 лет, подводим итоги и намечаем планы на следующие десятилетия. Конечно же, от торговли мы переходим к более тесным технологическим альянсам, более сложной кооперации. Фактически мы готовим очередные прорывы на многие десятилетия вперед», — подчеркнул Санакоев.