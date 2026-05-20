Букеровскую премию 2026 года получили «Путевые заметки о Тайване»

Тайваньской писательнице Ян Шуан-цзы присудили Букеровскую премию 2026 года за роман «Путевые заметки о Тайване» в переводе Линь Кинг. Об этом сообщается на сайте награды.

Отмечается, что это первая удостоенная премии книга, переведенная с китайского (мандаринского) языка.

«Роман, представляющий собой художественный перевод вновь открытых японских мемуаров о путешествиях, исследует историю, власть, класс, колониализм и любовь через призму кулинарного тура двух женщин по Тайваню, контролируемому Японией в 1930-х годах», - говорится в сообщении на сайте.

Победителя Букера объявила председатель жюри текущего года писательница Наташа Браун на церемонии в галерее Tate Modern в Лондоне. В состав жюри входили профессор Оксфордского университета Маркус дю Сотой, писатель и редактор Трой Оньянго, переводчица Софи Хьюз, колумнист Ниланджана С. Рой. Эксперты рассматривали произведения художественной прозы и сборники рассказов, которые были переведены на английский язык и опубликованы в Великобритании и Ирландии в период с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026-го. Призовой фонд премии - 50 тысяч фунтов стерлингов ($67 тысяч) - делят поровну между автором и переводчиком.

Годом ранее Букеровскую премию получил венгерско-британский писатель Дэвид Солой за свой роман «Плоть».


