Путин перед визитом в Китай записал видеообращение к гражданам КНР
Президент РФ Владимир Путин перед визитом в Китай вместо традиционной статьи в местной прессе записал видеообращение к гражданам КНР. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как пишет RT, также он рассказал, что в ходе визита планируется встреча с инженером, который ещё будучи ребёнком встречал Путина во время его первого визита в Китай в 2000 году.
Ушаков отметил, что президент РФ прибудет в Пекин вечером 19 мая, а церемония встречи с председателем Си Цзиньпином пройдёт на центральной площади китайской столицы следующий день.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вместе с главой государства в КНР отправятся все профильные вице-премьеры и многие министры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
