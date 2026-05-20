Над регионами России сбили 273 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО сбили свыше 270 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 мая до 7.00 мск 20 мая... перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата», - указывает ведомство.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской областях, а также над Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Краснодарским и Ставропольским краями. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Крыму, Татарстане, Московском регионе, над Азовским и Черным морями.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что под Невинномысском военные отражали налет беспилотников на промзону, пишет Ura.ru.

