Над регионами России сбили 273 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО сбили свыше 270 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 мая до 7.00 мск 20 мая... перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата», - указывает ведомство.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской областях, а также над Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Краснодарским и Ставропольским краями. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Крыму, Татарстане, Московском регионе, над Азовским и Черным морями.
Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что под Невинномысском военные отражали налет беспилотников на промзону, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Нижегородской области два промобъекта загорелись после падения обломков БПЛА
- СМИ: В ЕС 27-28 мая обсудят кандидатов на роль переговорщика с Россией
- Фейк, раскол и хаотичный мир: Путин и Си встречаются на фоне вбросов об Украине
- На Кубани предотвратили теракт на объекте железной дороги
- Над регионами России сбили 273 украинских беспилотника
- При атаке ВСУ на машину скорой под Белгородом пострадал водитель
- Букеровскую премию 2026 года получили «Путевые заметки о Тайване»
- Рябков заявил, что Иран не собирается выходить из ДНЯО
- Путин: Товарооборот РФ и КНР за 25 лет вырос в 30 раз
- Цены на огурцы в России упали ниже 200 рублей