При атаке ВСУ на машину скорой под Белгородом пострадал водитель
20 мая 202608:00
Юлия Савченко
Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Накануне поздно вечером FPV-дрон ударил по автомобилю на участке трассы Борисовка - Головчино.
«Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2», - указали в оперштабе.
Транспортное средство получило повреждения.
Ранее в селе Смотровая Буда Брянской области два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на автозаправочную станцию, пишет 360.ru.
