При атаке ВСУ на машину скорой под Белгородом пострадал водитель

Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Накануне поздно вечером FPV-дрон ударил по автомобилю на участке трассы Борисовка - Головчино.

«Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2», - указали в оперштабе.

Транспортное средство получило повреждения.

Ранее в селе Смотровая Буда Брянской области два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на автозаправочную станцию, пишет 360.ru.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
