СМИ: В ЕС 27-28 мая обсудят кандидатов на роль переговорщика с Россией
Министры иностранных дел государств Евросоюза обсудят кандидатов на роль посредника для переговоров с Россией на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
Главы МИД обсудят «послужные списки» кандидатов в ходе неформальной встречи, которая состоится на Кипре 27-28 мая. США и Украина якобы поддержали идею переговоров Евросоюза с российским руководством.
В числе кандидатов на роль возможного посредника называют бывших глав правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего лидера страны Саули Ниинисте.
Ранее СМИ сообщили, что позиция Европы по отношению к России изменилась, теперь лидеры стран региона готовы обсуждать вопрос восстановления диалога с Москвой, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В ЕС 27-28 мая обсудят кандидатов на роль переговорщика с Россией
- Фейк, раскол и хаотичный мир: Путин и Си встречаются на фоне вбросов об Украине
- На Кубани предотвратили теракт на объекте железной дороги
- Над регионами России сбили 273 украинских беспилотника
- При атаке ВСУ на машину скорой под Белгородом пострадал водитель
- Букеровскую премию 2026 года получили «Путевые заметки о Тайване»
- Рябков заявил, что Иран не собирается выходить из ДНЯО
- Путин: Товарооборот РФ и КНР за 25 лет вырос в 30 раз
- Цены на огурцы в России упали ниже 200 рублей
- Иран: США ждут сюрпризы, если военные действия возобновятся