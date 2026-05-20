СМИ: В ЕС 27-28 мая обсудят кандидатов на роль переговорщика с Россией

Главы МИД обсудят «послужные списки» кандидатов в ходе неформальной встречи, которая состоится на Кипре 27-28 мая. США и Украина якобы поддержали идею переговоров Евросоюза с российским руководством.

В числе кандидатов на роль возможного посредника называют бывших глав правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и бывшего лидера страны Саули Ниинисте.

Ранее СМИ сообщили, что позиция Европы по отношению к России изменилась, теперь лидеры стран региона готовы обсуждать вопрос восстановления диалога с Москвой, пишет 360.ru.

