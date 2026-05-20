На Кубани предотвратили теракт на объекте железной дороги

ФСБ сорвала теракт на железнодорожной инфраструктуре в Краснодарском крае, планировавшийся гражданином России. Об этом сообщил Центр общественных связей службы.

«Житель города Краснодара посредством мессенджера Telegram был завербован представителем запрещенной... украинской террористической организации и по его заданию планировал осуществить поджог одного из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона», - отметили в ФСБ.

Злоумышленник планировал применить самодельные зажигательные устройства. Кроме того, фигурант распространял в Сети заведомо ложные сведения, чтобы дискредитировать военных РФ в зоне специальной военной операции. Также он публиковал в мессенджере призывы к финансированию незаконного формирования под патронажем ВСУ.

Фигуранта задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о государственной измене и приготовлении к теракту. Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала двух завербованных Киевом выходцев из ближнего зарубежья, подорвавших БПЛА на территории воинской части в Воронежской области, пишет 360.ru.

