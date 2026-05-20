Трамп опроверг информацию о словах Си Цзиньпина про Путина и Украину
Американский лидер Дональд Трамп во время общению с журналистами опроверг информацию о словах председателя Китая Си Цзиньпина о России и Украине.
«Нет, он никогда такого не говорил», — отметил глава Белого дома.
До этого издание Financial Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США якобы сказал, что Россия может пожалеть о решении начать спецоперацию на Украине.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь также опроверг подобные утверждения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
