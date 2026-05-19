Внушительная делегация, с которой в Китай прибыл президент России Владимир Путин, свидетельствует о желании Москвы еще сильнее упрочить и без того крепкие связи с Пекином и определить векторы развития на десятилетия вперед. Об этом НСН рассказал президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Путин ранее прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает RT. Ожидается, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Москва и Пекин подпишут около 40 документов. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, вместе с президентом в Китай прибыли пять вице-премьеров, восемь министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса. Санакоев пояснил, что означает столь внушительный состав российской делегации.

«Это говорит о том, что мы еще сильнее связываем наши узы сотрудничества и стратегического партнерства, которому в этом году исполняется 30 лет, подводим итоги и намечаем планы на следующие десятилетия. Конечно же, от торговли мы переходим к более тесным технологическим альянсам, более сложной кооперации. Для этого мы улучшаем инфраструктуру, объединяем наши интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе и доктрине “Один пояс, один путь”, без влияния извне ведем все необходимые финансовые расчеты друг с другом — для этого мы полностью во взаиморасчетах ушли от американского доллара. Фактически мы, повторюсь, готовим очередные прорывы на многие десятилетия вперед», — сказал Санакоев.

Собеседник НСН пояснил, какие вопросы после визита Путина в Китай смогут сдвинуться с мертвой точки.