«Фарс»: Путин отреагировал на обвинения в причастности России к кибератакам в США
Обвинения Вашингтона в причастности Москвы и российских хакеров к кибератакам в США — «фарс», заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News.
Как отметил российский лидер, утверждения американской стороны — «просто необоснованные обвинения».
«Нас обвиняли во всем. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства», — подчеркнул Путин.
Кроме того, российский лидер вновь предложил США объединить усилия для борьбы с киберпреступниками, выразив надежду, что Москва и Вашингтон смогут наладить этот процесс.
Ранее хакеры атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. В Белом доме заявили, что следов участия российских властей во взломе не было обнаружено, однако Москва несет «некоторую ответственность» за действия киберпреступников.
Позже хакеры взломали крупнейшего в мире производителя мяса JBS USA. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, кибератаки ведутся с территории России, и страна обязана «обеспечить, чтобы подобное не продолжалось».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- Российского посла вызвали в МИД Дании
- Дело чести. Названо имя российского кандидата на обмен заключенными между РФ и США
- Шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
- Путин допустил обмен заключенными между Россией и США
- Белый шум. В России оценили действия Украины по «Северному потоку-2»
- Байден: Политика России не соответствует ожиданиям США
- «Фарс»: Путин отреагировал на обвинения в причастности России к кибератакам в США
- Саммит НАТО не объявит сроки вступления в альянс Украины и Грузии
- Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков в своих клипах
- Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов зашли в Черное море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru