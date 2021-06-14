«Фарс»: Путин отреагировал на обвинения в причастности России к кибератакам в США

Как отметил российский лидер, утверждения американской стороны — «просто необоснованные обвинения».

«Нас обвиняли во всем. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства», — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер вновь предложил США объединить усилия для борьбы с киберпреступниками, выразив надежду, что Москва и Вашингтон смогут наладить этот процесс.

Ранее хакеры атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. В Белом доме заявили, что следов участия российских властей во взломе не было обнаружено, однако Москва несет «некоторую ответственность» за действия киберпреступников.

Позже хакеры взломали крупнейшего в мире производителя мяса JBS USA. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, кибератаки ведутся с территории России, и страна обязана «обеспечить, чтобы подобное не продолжалось».

