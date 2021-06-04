США призвали Россию прекратить хакерские атаки

Россия обязана прекратить атаки хакеров, сообщает CNN со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Хакеры атаковали крупнейшего в мире производителя мяса

По его мнению, кибератаки ведутся с территории РФ. «Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», - сказал госсекретарь.

При этом он призвал власти и частный сектор США укрепить защиту от атак злоумышленников.

Ранее произошла атака на крупнейшего в США производителя мяса - компанию JBS. Предварительное расследование установило, что киберпреступники, совершившие атаку, базируются на территории России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАХакеры
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