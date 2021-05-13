Белый дом: Власти РФ несут ответственность за хакеров

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что власти РФ несут «некоторую ответственность» за действия хакеров. Об этом сообщает ТАСС.

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Между тем, Псаки отметила, что после проведённого расследования хакерского взлома нефтепровода Colonial Pipeline не было обнаружено следов участия властей РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил о непричастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline, ссылаясь на данные американской разведки.

Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая. Злоумышленники похитили около 100 гигабайт данных и требуют вознаграждение за восстановление доступа к файлам. Топливной компании пришлось отключить некоторые линии, на восстановление сети трубопроводов может уйти несколько дней.

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