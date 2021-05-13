Белый дом: Власти РФ несут ответственность за хакеров
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что власти РФ несут «некоторую ответственность» за действия хакеров. Об этом сообщает ТАСС.
Между тем, Псаки отметила, что после проведённого расследования хакерского взлома нефтепровода Colonial Pipeline не было обнаружено следов участия властей РФ.
Ранее президент США Джо Байден заявил о непричастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline, ссылаясь на данные американской разведки.
Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 7 мая. Злоумышленники похитили около 100 гигабайт данных и требуют вознаграждение за восстановление доступа к файлам. Топливной компании пришлось отключить некоторые линии, на восстановление сети трубопроводов может уйти несколько дней.
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