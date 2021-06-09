Байден не уверен в принятии соглашений по кибербезопасности с Путиным
Президент США Джо Байден сообщил, что не знает, удастся ли им с его российским коллегой Владимиром Путиным достичь договренности по вопросам кибербезопасности на предстоящей встрече в Женеве.
Он отметил, что это станет предметом обсуждения лидеров двух стран.
Президент России Владимир Путин проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве. Для российского лидера поездка в Швейцарию станет первым зарубежным визитом в 2021 году после перерыва из-за пандемии коронавируса.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду на благоприятный исход предстоящего диалога президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
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