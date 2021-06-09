Байден не уверен в принятии соглашений по кибербезопасности с Путиным

Президент США Джо Байден сообщил, что не знает, удастся ли им с его российским коллегой Владимиром Путиным достичь договренности по вопросам кибербезопасности на предстоящей встрече в Женеве.

Он отметил, что это станет предметом обсуждения лидеров двух стран.