Байден не уверен в принятии соглашений по кибербезопасности с Путиным

Президент США Джо Байден сообщил, что не знает, удастся ли им с его российским коллегой Владимиром Путиным достичь договренности по вопросам кибербезопасности на предстоящей встрече в Женеве.

Он отметил, что это станет предметом обсуждения лидеров двух стран.

Иначе - провал. Познер ждет «разрядки» от Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве. Для российского лидера поездка в Швейцарию станет первым зарубежным визитом в 2021 году после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду на благоприятный исход предстоящего диалога президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
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