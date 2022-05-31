Евросовет: есть прогресс в принятии шестого пакета антироссийских санкций

«Время пришло, и я уверен, что мы вместе сможем принять решение», — заявил в своем Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.

30 мая состоялось очередное заседание по вопросу введения нового пакета ограничений против России. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, члены ЕС согласовали все пункты пакета, кроме нефтяного эмбарго.

Евросоюз отказался от включения запрета на покупку недвижимости гражданами РФ в новый пакет санкций против России.

