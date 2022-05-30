Президент Румынии поддержал шестой пакет санкций против РФ

Он объяснил данное условие тем, что в случае непредвиденных обстоятельств все государства-участники и Еврокомиссия должны будут срочно принять меры по поддержке, например Румынии.

Глава государства также добавил, что Румыния уже пропускает значительную часть пшеницы с Украины для дальнейшего экспорта в другие страны, предоставляя значительные льготы для облегчения транспортировки украинского зерна.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.

