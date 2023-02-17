Евросоюз заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что на данный момент Евросоюз заморозил российские активы на 21,5 млрд евро, сообщает ТАСС.
По его словам, речь идёт о средствах олигархов и организаций из санкционного списка.
«Мы продолжаем работать и по активам Центробанка РФ, заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через Euroclear», - добавил он.
Ранее Государственный секретариат Швейцарии по экономике заявил, что в стране были заблокированы активы РФ на сумму 8,1 млрд долларов, сообщает НСН.
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