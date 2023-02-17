Евросоюз заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что на данный момент Евросоюз заморозил российские активы на 21,5 млрд евро, сообщает ТАСС.

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По его словам, речь идёт о средствах олигархов и организаций из санкционного списка.

«Мы продолжаем работать и по активам Центробанка РФ, заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через Euroclear», - добавил он.

Ранее Государственный секретариат Швейцарии по экономике заявил, что в стране были заблокированы активы РФ на сумму 8,1 млрд долларов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КонфискацияСанкции Против РоссииРоссияЕвросоюз
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