Китай и КНДР официально открыли движение по новому трансграничному мосту
Власти Китая и КНДР ввели в эксплуатацию новый мост через реку Ялуцзян (Амноккан), по которой проходит граница между двумя государствами. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Движение по трансграничной переправе официально открыли утром 15 октября на торжественной церемонии.
Мост соединяет китайский Даньдун с северокорейским Синыйджу. Церемония закладки сооружения состоялась в 2010 году, строительные работы над основной конструкцией завершили в 2014-м. Длина моста над рекой - почти 3 км, ширина - 28,5 м.
Ранее на границе КНДР и России открыли международный автомобильный мост через реку Туманная, который получил имя офицера Красной Армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко, пишет 360.ru.
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