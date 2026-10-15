В двух районах Рязани из-за атак БПЛА отменили занятия в школах и детсадах

Занятия в ряде школ и детских садов Рязани отменили из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Рязанской области Павел Малков.

Губернатор заявил о продолжающихся массовых атаках БПЛА на регион.

«Сегодня в целях безопасности отменяются занятия в школах и детских садах Октябрьского и части Советского районов Рязани», - написал Малков на платформе «Макс».

Ограничения ввели в 14 школах и 25 детских садах.

Ранее в Балакове Саратовской области отменили занятия в школах и детсадах после атаки дронов, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиРязанская ОбластьРязань

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