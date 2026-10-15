В Албании при студенческих беспорядках пострадал 51 полицейский

Более 50 полицейских пострадали при беспорядках из-за протестов студентов и их сторонников в Тиране. Об этом сообщил глава МВД Албании Эрвин Демо, пишет портал Ora news.

«В ходе... беспорядков пострадал 51 сотрудник полиции. Некоторые из них в настоящее время получают медицинскую помощь в военном госпитале», — указал министр.

Студенты и их сторонники вышли на митинг у здания министерства образования, а также двинулись по улице, бросая камнями, пиротехникой и коктейлями Молотова в здания других ведомств. Демонстранты недовольны высокой стоимостью обучения, плохими условиями занятий, отсутствием работы по специальности. Также митингующие требуют от премьера Эди Рамы подать в отставку. Силовики применили против демонстрантов водомет и слезоточивый газ, были задержаны около 70 человек.

Ранее во Франции начались массовые протесты школьников и студентов, они требуют в том числе увеличения финансирования образования, решения проблемы нехватки преподавателей, снижения учебной нагрузки, пишет 360.ru. Акции продолжаются с середины сентября, было задержано почти 8 тысяч человек.

