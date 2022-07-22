Евросоюз ввел санкции против «Ночных волков» и Хирурга

Против российского мотоклуба «Ночные волки» и его лидера Александра Залдастанова (Хирург) введены санкции Евросоюза, сообщает «РЕН ТВ».

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Ограничительные меры против них предполагают замораживание активов, а также запрет на въезд.

Также санкции были введены в отношении актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, мэра Москвы Сергея Собянина и целого ряда официальных лиц.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, очередные ограничительные меры Европейского союза нелегитимны, попытки давить на Россию перспектив не имеют. По ее словам, в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе «Совет ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов».

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ФОТО: Абанин Дмитрий//НСН
ТЕГИ:Санкции Против России
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