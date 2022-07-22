СМИ: ЕС отказался вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»

Европейский союз не будет вводить санкций против крупнейшего в мире производителя титана - российской корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщает «РЕН ТВ».

Boeing прокомментировал сотрудничество с ВСМПО-Ависма» после введения санкций

Изначально компанию планировалось включить в список ограничительных мер против России, однако Франция и ряд европейских стран выступили против этого, так как это может привести к сокращению экспорта российского титана в Европу. В частности, «ВСМПО-Ависма» поставляет металл для корпорации Airbus, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, в начале года Минторг США отменил санкции в отношении двух российских компаний. В документе, который опубликован на сайте министерства, говорится, что «ВСМПО-Ависма» и «Молот Оружие» были внесены в санкционный список «по ошибке».

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ФОТО: РИА Новости
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