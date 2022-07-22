СМИ: ЕС отказался вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»

Изначально компанию планировалось включить в список ограничительных мер против России, однако Франция и ряд европейских стран выступили против этого, так как это может привести к сокращению экспорта российского титана в Европу. В частности, «ВСМПО-Ависма» поставляет металл для корпорации Airbus, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, в начале года Минторг США отменил санкции в отношении двух российских компаний. В документе, который опубликован на сайте министерства, говорится, что «ВСМПО-Ависма» и «Молот Оружие» были внесены в санкционный список «по ошибке».

