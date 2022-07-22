СМИ: ЕС отказался вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»
Европейский союз не будет вводить санкций против крупнейшего в мире производителя титана - российской корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщает «РЕН ТВ».
Изначально компанию планировалось включить в список ограничительных мер против России, однако Франция и ряд европейских стран выступили против этого, так как это может привести к сокращению экспорта российского титана в Европу. В частности, «ВСМПО-Ависма» поставляет металл для корпорации Airbus, сообщает The Wall Street Journal.
Напомним, в начале года Минторг США отменил санкции в отношении двух российских компаний. В документе, который опубликован на сайте министерства, говорится, что «ВСМПО-Ависма» и «Молот Оружие» были внесены в санкционный список «по ошибке».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 391 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 529 / сут.
- ЕС ввел санкции против детского омбудсмена РФ
- СМИ: ЕС отказался вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»
- В Белом доме рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Байдена
- МИД РФ: очередные санкции Евросоюза нелегитимны
- Дочь Кинчева стала ведущей Первого канала
- СМИ: Трубина для «Северного потока» застряла в Германии
- Лукашенко: Белоруссия де-факто признала Донецк и Луганск
- «Боюсь клопов и Соловьева»: В Екатеринбурге арестовали девушку за тверк у Ельцин Центра
- В США похвастались яйцом Фаберже, найденным на яхте россиянина
- Россия запретила въезд 39 гражданам Австралии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru