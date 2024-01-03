Евросоюз ввел санкции против «Алросы» и ее гендиректора
Европейский союз включил в санкционный список российского производителя алмазов «Алроса» и генерального директора компании Павла Маринычева. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
В Брюсселе полагают, что «Алроса» участвует в деятельности, приносящей правительству России значительные доходы. Утверждается, что гендиректор компании «оказывает финансовую поддержку» властям РФ.
Евросоюз 18 декабря представил 12-й пакет санкций против РФ, содержащий запрет на поставки российских алмазов. Решение вступило в силу 1 января 2024 года, отмечает RT.
Как сообщает «Радиоточка НСН», ЕС исключил из запрета на поставки российских драгоценных камней личные украшения.
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