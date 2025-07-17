Путин назвал глупостью ограничение допуска российских удобрений в ЕС
Решение Евросоюза ограничить допуск на европейский рынок минеральных удобрений из России является полной глупостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым он указал, что это глупо «с экономической точки зрения», а также с точки зрения интересов европейского сельского хозяйства.
«В конечном итоге это скажется на ценах на продукты питания», - заключил глава государства.
Ранее депутаты Европарламента одобрили введение заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ и Белоруссии, сообщает RT.
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