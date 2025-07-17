Госдума одобрила увеличение оснований для лишения приобретенного гражданства

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, расширяющий список оснований для лишения приобретенного гражданства РФ почти на 20 статей Уголовного кодекса.

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Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направлен на обеспечение национальной безопасности страны.

В результате принятия законопроекта, в перечень вошли более 80 оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. В том числе, это преступления против детей, публичные призывы к терроризму или его оправдание, конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или международной организацией, оказание помощи противнику, организация нелегальной миграции и прочее.

Отмечается, что действие закона не будет распространяться жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя, которые стали гражданами РФ в результате вхождения указанных регионов в состав страны.

Ранее помогавший российским военным из украинского тыла американец Дэниел Мартиндейл стал гражданином РФ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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