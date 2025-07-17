Госдума одобрила увеличение оснований для лишения приобретенного гражданства
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, расширяющий список оснований для лишения приобретенного гражданства РФ почти на 20 статей Уголовного кодекса.
Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направлен на обеспечение национальной безопасности страны.
В результате принятия законопроекта, в перечень вошли более 80 оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. В том числе, это преступления против детей, публичные призывы к терроризму или его оправдание, конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или международной организацией, оказание помощи противнику, организация нелегальной миграции и прочее.
Отмечается, что действие закона не будет распространяться жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма и Севастополя, которые стали гражданами РФ в результате вхождения указанных регионов в состав страны.
Ранее помогавший российским военным из украинского тыла американец Дэниел Мартиндейл стал гражданином РФ, сообщает RT.
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