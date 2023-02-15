Евросоюз включит в 10-й пакет санкций 100 человек и компаний
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 10-й пакет антироссийских санкций будут включены около 100 человек и компаний, сообщает ТАСС.
По его словам, это российские политики, военные и пропагандисты.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, добавила, что также предлагается ввести запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции.
«Мы предлагаем запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники, вертолёты», - уточнила она.
Фон дер Ляйен добавила, что намерена добиться запрета на поставки в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров на 11 млрд долларов, в том числе авиационных двигателей, тяжелой строительной техники и систем связи.
Ранее глава ЕК заявила, что ввести новый пакет санкций против России планируется к 24 февраля,то есть к годовщине начала специальной военной операции, сообщает НСН.
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