Евросоюз включит в 10-й пакет санкций 100 человек и компаний

По его словам, это российские политики, военные и пропагандисты.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, добавила, что также предлагается ввести запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции.

«Мы предлагаем запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники, вертолёты», - уточнила она.

Фон дер Ляйен добавила, что намерена добиться запрета на поставки в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров на 11 млрд долларов, в том числе авиационных двигателей, тяжелой строительной техники и систем связи.

Ранее глава ЕК заявила, что ввести новый пакет санкций против России планируется к 24 февраля,то есть к годовщине начала специальной военной операции, сообщает НСН.

