СМИ: под санкции могут попасть «Росбанк», «Тинькофф» и ФНБ
Европейский союз не исключает введения санкций в отношении «Росбанка», банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния России, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.
Агентство сослалось на черновой вариант проекта ограничений в отношении Москвы. ЕС также планирует предписать кредитным учреждениям предоставлять информацию об активах ЦБ РФ. Какие банки это мера затронет – пока неизвестно.
Как сообщалось ранее, Вашингтон ищет дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять механизм взаимодействия РФ с внешним миром. При этом масштаб очередных санкций еще не определен.
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