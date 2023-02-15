СМИ: под санкции могут попасть «Росбанк», «Тинькофф» и ФНБ

Европейский союз не исключает введения санкций в отношении «Росбанка», банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния России, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

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Агентство сослалось на черновой вариант проекта ограничений в отношении Москвы. ЕС также планирует предписать кредитным учреждениям предоставлять информацию об активах ЦБ РФ. Какие банки это мера затронет – пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, Вашингтон ищет дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять механизм взаимодействия РФ с внешним миром. При этом масштаб очередных санкций еще не определен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиЕвросоюзСанкции Против России
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