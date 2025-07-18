Россиян предупредили об ответственности за сбитые ими дроны
Сбитый беспилотник может обернуться для гражданина административной или уголовной ответственностью. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Он пояснил, что во многих российских регионах действует запрет на использование гражданами беспилотников. Поэтому сбитый дрон может оказаться собственностью, например, правоохранительных структур и за его сбитие гражданину придётся возмещать нанесённый ведомству ущерб.
Что же касается вражеских беспилотников,то они могут нести мощный заряд. Если его сбить, то может быть не только нанесён ущерб инфраструктуре, но и погибнуть люди.
«В таком случае человек, который это сделает, будет отвечать... Здесь могут подойти статьи УК РФ о причинении смерти по неосторожности, причинении вреда здоровью по неосторожности... может грозить тюремный срок», - заключил юрист.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в столице региона поменяли систему оповещения из-за участившихся атак БПЛА Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru