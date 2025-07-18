Россиян предупредили об ответственности за сбитые ими дроны

Он пояснил, что во многих российских регионах действует запрет на использование гражданами беспилотников. Поэтому сбитый дрон может оказаться собственностью, например, правоохранительных структур и за его сбитие гражданину придётся возмещать нанесённый ведомству ущерб.

Что же касается вражеских беспилотников,то они могут нести мощный заряд. Если его сбить, то может быть не только нанесён ущерб инфраструктуре, но и погибнуть люди.

«В таком случае человек, который это сделает, будет отвечать... Здесь могут подойти статьи УК РФ о причинении смерти по неосторожности, причинении вреда здоровью по неосторожности... может грозить тюремный срок», - заключил юрист.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в столице региона поменяли систему оповещения из-за участившихся атак БПЛА Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

